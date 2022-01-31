Adana'da ev yangını; Suriyeli Emir'in bacağı yandı 

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Son anda evden çıkan Suriye uyruklu Emir el-Hasan (13), bacağında oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki 2 katlı evin üst katında, iddiaya göre, elektrikli soba devrilince yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sararken, içerideki Suriyeliler de son anda dışarı çıktı. Bu sırada Emir el-Hasan'ın bacağında yanıklar oluştu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Emir, ambulansla Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Emir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-31 11:52:51



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