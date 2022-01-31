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Adana'da Valorant Turnuvası E-spor arenası ilk e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak

İHA

Adana'da Valorant Turnuvası E-spor arenası ilk e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak

Adana'da, Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) bünyesindeki “ESpor Arenası” ilk espor turnuvasına ev sahipliği yapacak.
345 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Valorant Turnuvası’nda birincilik ödülü 4 bin 500, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü ise bin 500 TL olarak belirlendi. 3 Şubat Perşembe günü başlayacak turnuvanın ilk iki gününde eleme aşamaları çevrim içi, yarıfinal ve final mücadeleleri ise SEYTİM ESpor salonunda çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek.
Turnuvaya 16 yaşından büyük ve biri yedek 6 oyuncudan oluşan takımlar katılabilecek.
Turnuvaya katılmak isteyen takımların, etkinlik tarihleri arasında, Adana il sınırları içerisinde bulunması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya başvuru için SEYTİM’in ‘seytim.org’ adresindeki başvuru formunun doldurulması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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