Adana'da Valorant Turnuvası E-spor arenası ilk e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak

Adana'da, Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) bünyesindeki “ESpor Arenası” ilk espor turnuvasına ev sahipliği yapacak.
345 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Valorant Turnuvası’nda birincilik ödülü 4 bin 500, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü ise bin 500 TL olarak belirlendi. 3 Şubat Perşembe günü başlayacak turnuvanın ilk iki gününde eleme aşamaları çevrim içi, yarıfinal ve final mücadeleleri ise SEYTİM ESpor salonunda çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek.
Turnuvaya 16 yaşından büyük ve biri yedek 6 oyuncudan oluşan takımlar katılabilecek.
Turnuvaya katılmak isteyen takımların, etkinlik tarihleri arasında, Adana il sınırları içerisinde bulunması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya başvuru için SEYTİM’in ‘seytim.org’ adresindeki başvuru formunun doldurulması gerekiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.