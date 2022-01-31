Efe Tatlı, Adanaspor’da

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Fatih Karagümrük’te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır” denildi.

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