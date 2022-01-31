Kardeşinin dini nikahlı eşi ile annesini yemek masasında tabancayla öldürdü



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima Gün´ü (70), tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Anne ile kızın cansız bedenleri yakınlarının gözyaşları arasında otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayın ardından kaçan şüpheli A.A.´nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi´ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Kentte yaşayan Hüda Gün, oturmak için annesi Naime Gün´ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün´ün ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşinin kardeşi A.A. geldi. Yemek masasına oturan A.A., yemeğini bitirdikten sonra çay içtikleri sırada çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkartarak 2 çocuğunun gözü önünde yengesi Hüda ile annesi Naime Gün´ü başlarından vurdu. Evden çıkan A.A., plakası sökülmüş motosikletine binip kayıplara karıştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüda ile Naime Gün´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile kızın cansız bedenleri, otopsilerinin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen Gün ailesi sinir krizi geçirdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı A.A.´nın yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-31 19:29:29



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