Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı

Adana’da iki çocuğu darp edip cep telefonlarını gasp ettiği öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ocak günü saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan B.K.B. (16) ile arkadaşı B.Ç. (16) yanına gelen iki kişi, çocukların telefonunu istedi. B.K.B. ile B.Ç., telefonu vermeyince cerrahi maskeli ve kapüşonlu şüpheliler, çocukları yumruklayarak dövdü. Çocukların ellerindeki cep telefonlarını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Berat E. (22) ile arkadaşı Nihat Y. (26) olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlenen şüpheliler, adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan üst aramasında gasp ettikleri cep telefonları da bulundu.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.