En duygusal gösterim Adana’da şehit aileleri ve gaziler, teröristlerce kurulan pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan; ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ adlı filmi, polislerle birlikte izlerken gözyaşlarına boğuldu

Adana’da şehit aileleri ve gaziler, teröristlerce kurulan pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan; ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ adlı filmi, polislerle birlikte izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen, 15 yaşındaki Eren Bülbül ile onu korumak için 41. yaş gününde 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan; ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi, Adana’da şehit aileleri ve gaziler için özel olarak beyaz perdeye yansıtıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe gazi ve şehit aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Vatan savunmasına evlatlarını şehit veren ailelerle bu uğurda gazi olanlar ile emniyetin farklı birimlerinde görev yapan polisler de şehit ailesi ve gazilerle yan yana oturup, filmi birlikte izledi. Kadın çevik kuvvet polislerinin, bir şehidin minik yeğenini kucağına alıp, onun başını okşayarak, film izlemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Filmi, 7 yıl önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde birlikte görev yaptığı oğlu Polat Aydın’ın cansız bedenini, şehit düştüğü zırhlı polis aracından çıkartıp toprağa veren, emekli özel harekat polisi Süleyman Aydın ile birlikte izleyen, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğan İnci’nin eşi Nahide İnci de duygu dolu anlar yaşadı, o da gözyaşlarını tutamadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan İnci, “Bizler de bir şehit babası; gaziyiz. O şan ve şerefle bugünü yaşıyoruz. Bu toprakların Erenleri, Fıratları, Şahinleri, Mustafaları bitmez. Necmettin ve Aybüke öğretmenimizi; Fethi Sekin’i unutamayız. Bu coğrafya, şehitler coğrafyası. Şehitler tepesi boş kalmayacak. İyi ki Erenler var. Biz, biriz; beraberiz. Bu coğrafyada hiçbirimizin farkı yok. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece bu millete hiçbir şey olmaz” dedi.

Şehit babası Süleyman Aydın da; “Filmi izlerken, oğlum gözlerimin önüne geldi. O anları yeniden yaşadım. Ben, özel harekat polis memuruydum. Oğlum da benim gibi özel harekattı ve aynı yerde birlikte görev yapıyorduk. Şahadet bana değil ama oğluma nasip oldu. Filmde izlediğim bölgelerde çok sayıda operasyona katıldım. Hala da gidip geliyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun” ifadesini kullandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen; ‘Hendek Operasyonu’nda aktif bir görev üstlenip, çıkan çatışmalarda gazi olan Ahmet Türkkaya da; “Filmi, tüylerim diken diken olarak izledim. Biz, güvenlik güçleri olarak insanları öldürmek için değil, onları kurtarmak ve onları korumak için görev ve de sorumluluk üstleniyoruz. O bölgelerdeki insanları kazanıp, terör illetinden kurtarmaya çalışıyoruz” yorumunu yaptı.

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