Adana'da gösteri yürüyüş yapılacak, pankart afiş asılacak yerler belirlendi

Adana Valiliği kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları pankart ve afiş asılabilecek yerleri belirledi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ilk toplanma yerleri, yürüyüş güzergâhları, toplantı alanları, dağılma yerleri ile pankart ve afiş asılabilecek yerler şöyle belirlendi:

Seyhan İlçesi Toplantı Alanı: Uğur Mumcu Meydanı

Yürüyüş Yol Güzergahı: Kasım Gülek Köprüsü olan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Cevat Yurdakul Caddesini takiben, İstasyon Meydanı önüne kadar uzanan 850 metrelik güzergâh.

Toplantı Alanı Tanımı: İstasyon Meydanı, Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü binası ile Cemalpaşa PTT binasının çevirdiği 12.750 m2 'lik alandır. Toplantıya katılım yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir. Uğur Mumcu Meydanı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun kapsamında yapılacak etkinlikler için toplantı alanı olarak belirlenmiştir. Ancak, (Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar haricinde) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Ek1 maddesi hükmünce düzenlenecek etkinliklere ilişkin başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dağılma Yol Güzergâhları: Ziyapaşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi ve Atatürk Caddesi (Valilik İstikameti Sular Mevkii İstikameti), Kasım Gülek Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi dağılma yolu güzergahı olarak belirlenmiştir.

Pankart ve Afiş Asılabilecek Yerler: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar, Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.



Yüreğir İlçesi Toplantı Alanı: Yüreğir Sarıçam Deresi Yanındaki Semt Pazarı

Yürüyüş Yol Güzergahı: Dadaloğlu Bulvarı başlangıcında bulunan Halk Bankası önünde (2.000 m2 alan) toplanıp, aynı bulvar üzerinden Sarıçam deresi istikametine doğru 650 metrelik güzergâhı takiben asfalt zeminli Semt pazar yerine kadar.

Toplantı Alanı Tanımı: Yürüyüş istikametine göre Sarıçam deresini geçince sol tarafta kalan Semt Pazar Yeri, (7500 m2 'lik alan)

Dağılma Yol Güzergahları: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Tren yolu hattı istikametinde ve Afet evleri semtinde yer alan tali yollardır.

Pankart ve Afiş Asılabilecek Yerler: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.



Çukurova İlçesi Toplantı Alanı: Adana Koop Semt Pazarı

Yürüyüş Yol Güzergâhı: Dr. Sadık Ahmet Bulvarının Çoban Yurtçu Bulvarı ile kesiştiği yerde bulunan (2.500 m2 alan) ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Çoban Yurtçu Bulvarından (550 metre mesafe) ilerledikten sonra, Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı.

Toplantı alanı tanımı: Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı alanıdır. Toplantıya katılımın yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.

Dağılma Yol Güzergahları: Çoban Yurtçu Bulvarı ve bağlantılı ara sokaklar.

Pankart Ve Afiş Asılabilecek Yerler: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar; Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.



Sarıçam İlçesi Toplantı Alanı ve Tanımı: Kani Karaca Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarının kesiştiği kavşak (4000 m2 'lik alan)

Yürüyüş Yol Güzergahı: Orhangazi Mahallesi Kani Karaca Bulvarı üzerinde 3299 Sokak ile Barış Caddesinin kesiştiği alanda (1000 m2 'lik alan) toplanılıp, Kani Karaca Bulvarından Adnan Kahveci Bulvarı doğrultusunda 800 metrelik güzergâh.

Dağılma Yol Güzergâhı: Yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler.

Pankart Ve Afiş Asılabilecek Yerler: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.



Genel Esaslar:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre tespit edilen afiş ve pankart asılabilecek yerler dışında, diğer cadde ve sokaklara afiş ve pankart asılabilmesi için, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilen İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre, Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam Belediye Başkanlıklarına ait bilboard ve panolara afiş ve pankart asılabilmesi için, yetkili işletmeci firmalara müracaat edilecektir.

Tespit edilen güzergâhlar ve alanlar dışında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleyenler ile afiş ve pankart asanlar hakkında 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri;

Valilik Makamı tarafından konu ile ilgili yapılmış düzenleme ve alınmış kararlara aykırı hareket edenler hakkında ise Kabahatler Kanununun İdari yaptırım kararı verme yetkisi başlığı altında düzenlenen 22. maddesinde sayılan; Kabahat, dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili Kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.

Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.

İdari Kurul, Makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla İdarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir hükmü ile; 42. maddenin 1. Fıkrasında “Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, 581 Türk Lirasından 18.028 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.” hükümlerine göre, İdari para cezası ile tecziye edileceklerdir.

Anayasal bir hak olan düşünce hürriyetinin korunması, toplumda demokratik yöntemlerle kullanımının ve gelişiminin sağlanması, sivil toplumun teşviki ve gelişimi açısından önem arz etmektedir.

Seyhan, Yüreğir ve Çukurova İlçelerinde 2911 Sayılı Kanun’a göre yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde uyulacak yol güzergahı ve esaslara ilişkin düzenlemeler yukarıda açıklanmıştır. Bu hak ve özgürlüklerin, vatandaşlarımız tarafından kullanımında belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir."

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