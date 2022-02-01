Eşiyle tartışınca evi yaktı; çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Ahmet Kayadelen, eşi Pınar Kayadelen ile tartışınca evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, durumu haber alıp gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi´ndeki bir apartmanın 6´ncı katındaki dairede meydana geldi. Cumartesi günü apartmana taşınan Ahmet ve Pınar Kayadelen çifti arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile küçük kızına ambulansta müdahale ederken, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alıp bölgeye gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Tedavisinin ardından Pınar ile eşi Ahmet Kayadelen polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-02-01 12:46:06



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