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Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası başladı

DHA

Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası başladı


Ali GÖKDAL / KOZAN (Adana), (DHA) Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, bugün başladı.
57 ilden 462´si erkek ve 186´sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyona Kozan Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonanın açılışına Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, siyasi parti temsilcileri ve izleyiciler de katıldı. Seramoni sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müsabakalara geçildi. Kıyasıya mücadeleyle başlayan şampiyona pazar gününe kadar devam edecek. 
DHA-Spor Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2022-02-01 19:34:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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