Güneşin keyfini çıkardılar

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Yağışlar nedeniyle evlere kapanan Adanalılar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Ülkenin dört bir yanında soğuklar yaşanırken Adanalılar adeta bahardan bir gün yaşadı.

Soğuk havalar sonrası çıkan güneşle birlikte parklara sokaklara kendilerini atanlar deniz bisikletine de binerek güneşin keyfini çıkardı.

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