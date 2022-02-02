Çocuklar için kamyon kamyon kar taşındı Adana'da 4 kamyonla parka getirilen karın üzerine çıkıp oynayan çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonlarla parka kar getirildi. İlk kez kar gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Arif Nihat Asya Parkı'na getirilen 4 kamyon karın üzerine çıkan çocuklar, kar topu oynayıp unutamayacakları anlar yaşadı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Soner Uzun, Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile 15 günlük tatilde kar göremeyen çocuklar için 4 kamyon kar getirip döktüklerini belirterek, "Çocuklarını alan buraya koştu. Diğer mahallelerdeki parklarımıza da kar dökmeyi planlıyoruz" dedi.

Şantiye şefi Saycan Say da, Çulluuşağı Mahallesi'nden kamyonlarla kar getirdiklerini belirterek, parklara kar dökmeye devam edeceklerini söyledi

Kozan’a kar yağmadığını söyleyen çocuklar, "Çok sevindik. Bize karla oynama fırsatı verdiği için belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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