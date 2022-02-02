'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü motosikletli polislere çarparak kaçtı; 2 yaralı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'



Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil motosikletli polis ekibine çarptı. Yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken, kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otobildekilerden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motosikletli polislere çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 polis yaralandı. Çarpan sürücü ise durmayarak otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı 2 polis ambulansla hastaneye kaldırılırken, kimliği henüz belirlenemeyen ve sürücüyü arama çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2022-02-02 20:46:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.