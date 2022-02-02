Dur ihtarına uymayan otomobil polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, motosikletli polislere çarparak kaçtı. 2 polis memuru yaralanırken, şüpheli sürücü kaçarak izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Plakası belirlenemeyen otomobil polislerden hızla kaçmaya başladı. Sürücü, kendisini takip eden motosikletli polislere çarparak kaçıp izini kaybettirdi. Kaza yapan polislerin telsiz anonsu üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 polis memurunu Seyhan Devlet Hastanesi/ne kaldırdı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli araç ve sürücüsünün yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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