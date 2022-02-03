Nehirde bulunan ceset, vinçle çıkarıldı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da Seyhan Nehri´nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ceset, ekipler tarafından vinçle nehirden çıkarıldı.
Türkocağı Mahallesi´nden geçen Seyhan Nehri´nin Regülatör Köprü yakınlarındaki bölümünde, saat 08.30 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre inen dalgıç polislerden biri, bu kişinin öldüğünü tespit etti. Bölgede yaya giriş çıkışı olmadığı için ekipler, cesedi vinçle çıkardı.
40´lı yaşlardaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-02-03 11:46:59
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