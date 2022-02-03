Eğitim-Bir-Sen'liler müze ziyaretinde buluştu

EğitimBirSen Adana Şubesi, yarıyıl tatilinde sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında Adana Müzesi’ne ziyaret düzenledi.

EğitimBirSen üyeleri ve ailelerinin katıldığı etkinlikle ilgili bilgiler veren EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan mirası hem üyelerimiz hem de aileleri ile birlikte görmek istedik. Her programda olduğu gibi bu organizasyonumuza da üyelerimiz yoğun bir talep gösterdi. Çukurova'nın ilk çağlarına ait seçkin eserlerin toplandığı Adana Müzesi gerçekten gezilmeye ve görülmeye değer bir kültürel miras. Bu mirası geleceğe taşıyabilmek adına biz de bugün küçük bir adım attık. Özellikle küçük çocukların yoğun bir ilgi gösterdiğine şahit olduk. Bu bizi daha fazla sevindirdi" dedi.

Organizasyona EğitimBirSen üyesi ve ailelerinin yoğun bir katılım gösterdiğini vurgulayan Başkan Sezer, "Geçtiğimiz hafta; Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izlemiştik. Bugün de müze ziyaretinde bulunduk. Yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Programlarımıza katılım gösteren tüm üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sendikal mücadelemizi nasıl zirvede sürdürüyorsak üyelerimiz için sosyal ve kültürel anlamda da en güzel etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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