Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüte iltisaklı kurumlarda çeşitli görevlerde çalıştığı tespit edilen bir kişinin Pozantı ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir yayla evinde saklandığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Saklandığı yerde yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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