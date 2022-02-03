Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü Adana'daki Anavarza Antik Kentindeki kayalıklarda mahur kalan kuzuyu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde çobanlık yapan Mehmet Emir (58), kayalıklarda mahsur kalan koyunlardan birini kurtarmak isterken dengesini kaybederek 260 metrelik uçuruma düştü. Çoban, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Antik kentin bekçisi Yücel Dilci, Anavarza'da bulunan kral sarayının bulunduğu bölümün çok tehlikeli olduğunu belirterek, ziyaretçilerin bu bölge haricindeki güvenli alanlarda tarihi kenti gezebileceklerini söyledi.

Dilci, bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğunu ve 40 yıl önce de bir Amerikalı askerin düşerek hayatını kaybettiğini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.