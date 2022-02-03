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Eşinin evini yaktığı Pınar: Çocuğu içerdeyken evi yakan, çıktığında beni de öldürür

DHA

Eşinin evini yaktığı Pınar: Çocuğu içerdeyken evi yakan, çıktığında beni de öldürür


Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Pınar Kayadelen'e (23) kızıp, 1,5 yaşındaki oğlu, baldızı, kayınbiraderi ve kayınvalidesinin içeride bulunduğu daireyi ateşe veren Ahmet Kayadelen (28) tutuklandı. Pınar Kayadelen, "Cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Çocuğu içerdeyken evi yakan bir adam, çıktığında beni de öldürür" dedi.
Boşanma aşamasındaki Pınar ile Ahmet Kayadelen çifti, ayrı yaşama kararı aldı. Pınar Kayadelen ve ailesi, 29 Ocak'ta Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki daireye taşındı. Telefonla arayıp, eşyalarını almak istediğini belirten Ahmet Kayadelen, eşinin oturduğu eve gitti. Eşyalarını alan Kayadelen, dışarıda yağmur yağdığını görünce bir süre eşine bir anında kalmak istediğini söyledi. Eşi Pınar Kayadelen de bu teklifi kabul etti.
EŞİ İŞE GİTTİKTEN SONRA YAKTI
Ahmet Kayadelen, 1 Şubat sabahı eşi işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra iddiaya göre 1,5 yaşındaki oğlu D.K.'nin de bulunduğu evi ateşe verip kaçtı. Kayadelen´in başka bir odada bulunan kayınvalidesi F.A. (40), baldızı Z.Y. (19) ile kayınbiraderi G.Y. (18) ile diğer dairelerde oturanlar, binayı boşalttı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kattaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SİGARADAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ
Ekipler, dumandan etkilenen minik D.K.'ye ambulansta müdahale etti, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Kayadelen'in polis aracına götürüldüğü sırada apartmanda oturanların tepki gösterdiği görüldü. Olayı haber alarak apartman önüne gelen çiftin yakınları ise birbirine girdi. Polis, tarafları sakinleştirip bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında 2 daire de kullanılamaz hale geldi. Polis merkezine götürülen Ahmet Kayadelen´in ifadesinde; kasten yangın çıkarttığı iddialarını reddetti. Yangının sigaradan çıktığını öne süren Kayadelen, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDUM'
Ailesiyle birlikte dayısının evine yerleşen Pınar Kayadelen, evlendikleri günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek, "Uyuşturucu bağımlısıydı ve eve gelmiyordu. Bu nedenle kendisini uyardığımda şiddet uyguluyordu. İlk hamileliğimde sinir ve stres yaşadığım için bebeğimi de düşürdüm. Bu hep böyle sürdü ve 2 ay önce medeni bir şekilde boşanmaya karar verdik. Kendisi de artık uyuşturucudan kurtulamadığını ve hayatımı mahvetmeye gerek olmadığını söyledi. Hatta boşandıktan sonra Adana'dan gideceğini, eşyalarla birlikte aylık bin 500 lira vereceğini de belirtti. Sonrasında da evi taşıdık" dedi.
'SOKAĞA GİTTİĞİMDE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİM'
Evi taşıdıkları gün tartıştıklarını ifade eden Kayadelen, "Olaydan bir gün önce de yağmur yağıyordu, eve eşyalarını toplamaya geldi. Daha sonra banyoda uyuşturucu kullandığını gördüm ve tartıştık. Oğlumla diğer odada uyudum ve sabah kalktığımda hala evdeydi. İşe gittikten saatler sonra annem beni arayıp, evin yandığını söyledi. Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Sokağa gittiğimde sinir krizleri geçirdim ve beni ambulansa aldılar. Ahmet'in bana güldüğünü gördüm. Yanına gidip, evi neden yaktığını sordum. Bana sürekli, 'Seni delirteceğim' derdi. Aklımda hep oğlumu kaçıracağı ve bana göstermeyeceği vardı. Oğlumu evin içinde yakacağı aklımın ucundan geçmezdi. Çocuğumun kıyafetlerini kurtarmak isterdim" diye konuştu.
'SADECE YANMIŞ EMZİĞİ KALDI'
Yangında her şeyini kaybettiğini belirten Kayadelen, "Beni mahvetti, eşyalarda gözüm yok. Tek tesellim; oğlumun, annemin ve kardeşlerimin yaşıyor olması. Oğlumun eşyalarından geriye sadece yanmış emziği kaldı. İfadesinde sigara nedeniyle evin yandığını söylemiş. Ama Ahmet'in akaryakıt istasyonundan benzin bidonuyla çıktığını görenler varmış. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Çocuğu içerdeyken evi yakan bir adam, çıktığında beni de öldürür" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-02-03 15:42:55

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