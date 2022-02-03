Katili ihbar edenin para ödülüne zam Adana'da bir kişi, dayısını öldüren kişiyi ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı Katilin bulunması için Aladağ ilçesinde afişler asıldı

Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edilen Yusuf Bilir’in yeğeni Bayram Delikoca, dayısının katilini ihbar edene verecekleri para ödülünü 250 bin liradan 1 milyon liraya çıkardı.

Aladağ’ın Ceritler Mahallesinde 12 yıl önce ormanda elleri ayakları bağlı yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca ve yakınları katillerin bulunması için verdikleri mücadeleyi bırakmıyor. Delikoca, ilçeye astıkları afişte katili ihbar edene verecekleri 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardıklarını ve yeni afiş astıklarını söyledi.

Bayram Delikoca, katilin hala bulunamamasından dolayı acılarını dün gibi yaşadıklarını ifade ederek, “250 bin lira ödül verecektik 1 milyon TL vereceğiz. Yeter ki katili bulunsun. Alacağı yüzünden öldürüldü ormanda eli ayağı bağlı bulundu. Mutlaka bunu gören duyan bilen birileri var. Biz katilin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Acımız dinsin sorumlular hesap versin istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.