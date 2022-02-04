Adana´da hijyenik ürünler üreten fabrika deposu alevlere teslim oldu

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da kişisel hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi´deki kişisel hijyenik ürün üreten fabrikanın deposunda çıktı. Fabrikanın deposundan dumanların yükseldiğini gören fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen ve tüm depoyu saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken depoda herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-02-04 00:52:36



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