Adana´da hijyenik ürünler üreten fabrika deposu alevlere teslim oldu (2)

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YANGIN, 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana´nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi´de dün saat 22.30 sıralarında hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-02-04 05:47:02



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