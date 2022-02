Fırın çalışanını öldüresiye dövüp evinin önüne bıraktılar

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da öldüresiye dövüldükten sonra sabaha karşı bir araç tarafından evinin bulunduğu sokağa bırakılan Cengiz Kılıç (56), hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, 1 Şubat günü sabaha karşı Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi´nde meydana geldi. Çöpleri toplayan temizlik görevlileri bir sokakta elektrik direğinin önünde kanlar içinde oturan kişiyi gördü. Temizlik görevlerinin seslenmesi üzerine evden çıkan Hanife Kılıç, kanlar içinde oturan kişinin fırında çalışan eşi Cengiz Kılıç olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Kılıç ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da bir özel hastaneye sevk edildi. Kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, yaşam mücadelesi veriyor.

Polis, Kılıç´ı darbeden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

`KOCAMI GÖRÜNCE TANIYAMADIM´

Bir çocuk babası Cengiz Kılıç´ın eşi Hanife Kılıç olay günü kocasının her zamanki saatte işe gittiğini ve sabaha karşı onu gördüğünde gözlerine inanamadığını söyledi. Eşinin sokakta yüzü gözü kan içinde oturduğunu görünce şoke olduğunu dile getiren Kılıç gözyaşları içinde, "Kocamı görünce tanıyamadım. `Bu benim kocam mı?´ dedim. Eşim o halde konuşamıyordu. Anlatamadı. Ne olduğunu sordum ama bana `sen kimsin?´ diye cevap verdi. Doktorlar hayati tehlikesinin olduğunu söylediler. Kavgayı hiç sevmezdi. Sakin ve sessiz biriydi. Ona bunu yapan hastaneye bile götürmemiş ve sokağa bırakıp gitmiş" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2022-02-04 12:17:32



