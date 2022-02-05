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Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan karı-kocanın iş adamı oğlu, katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini açıkladı

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde annesi ve babası 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan iş adamı Mesut Ala, katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini söyledi.

Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan karı-kocanın iş adamı oğlu, katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini açıkladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde annesi ve babası 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan iş adamı Mesut Ala, katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini söyledi.
13 Şubat 2019 tarihinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Karagedik köyünde yaşayan Mulla Ala (69) ve Hüsne Ala (67) çiftinden aynı mahallede yaşayan kızı Selver Ala haber alamayınca eve gitti. Kapıyı çalmasına ve telefonla aramasına rağmen kimse kapıyı ve telefonu açmadı. Genç kadın, telefon sesinin evden geldiğini duyunca evin altındaki ahıra girerek kontrol etti ancak ne annesine ne babasına bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine Selver Ala akrabalarına haber verdi. Kapı da kilitli olduğu için Ala içeri giremedi. Eve gelen erkek akrabaları dut ağacından tırmanıp evin açık olan balkon kapısından içeri girdiklerinde çifti yatak odasında öldürülmüş halde buldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri cesetleri kontrol ettiğinde kadında 8 bıçak, erkekte ise 11 bıçak darbesi olduğunu, olayın bir gün önce akşam saat 22.00 sıralarında yaşandığını ve karı kocanın bıçaklama sonucu kan kaybından öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, evde parmak izi ve DNA örnekleri aldı. Evin giriş kapısının arkadan sürgü ile kilitli olduğu, bir tek balkon kapısının açık olduğu, evden de hiçbir şeyin çalınmadığı, sadece hayvan alım satımı yapan Mulla Ala'nın yaptığı senetlerin karıştırıldığı görüldü. Bir gün sonra karı koca toprağa verildi. Jandarma ise olayı çözmek için çalışma başlattı ancak yapılan çalışmalara rağmen karı kocanın katilleri bir türlü bulunamadı.
Ala çiftinin oğlu Mesut Ala, anne ve babasının katillerinin hala bulunamadığını ifade ederek, "Bir gece vakti annem ve babamı bıçakla öldürdüler. Kim ya da kimler olduğunu bilmiyoruz, evde herhangi bir zorlama ve çalınan bir şey yoktu. Kapıda bir zorlama yoktu, sadece balkon kapısı açıktı. Bizim şüphelendiğimiz kişiler var ama kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldı ve bir sonuca varılamadı. Kolluk kuvvetleri olarak mücadele ettiler ama yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda polisin daha iyi olduğunu düşünüyoruz ama olmuyor. Özel ekip istedik, talebimiz yerine gelmedi. Aradan 3 yıl geçti, halen bir icraat yok.”
Ala, katillerin yerini ihbar edenlere 1 milyon lira ödül vereceğini ifade ederek, “Bu kesinlikle şaka değil, katil ya da katilleri gören, duyan ve bilen kim varsa hiç çekinmeden polis ya da jandarmaya giderek ihbarda bulunsun. İhbarı gerçekleştiren kişiye kolluk kuvvetleri önünde parasını vereceğim. Para konusunda hiç şüpheye düşmesinler, şaka olarak söylemiyoruz, kesinlikle ciddiyiz. Gelip 1 milyon lirasını alsın. Kesinlikle gören ya da duyan vardır ama ihbar etmeye korkuyordur. Ben şuna inanıyorum hiçbir cinayet kusursuz değildir. Bunda da bir hataları vardır ama biz göremiyoruz. Para kıymetli, belki ihbarcı şahısları cezbeder diye düşündüm. Gönül ister ki daha fazla vereyim, çünkü annem ile babamı maddiyatla asla ölçemem” dedi.

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