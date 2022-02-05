

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, bir TIR'da arama yapan polis ekipleri, tamirci gibi aracın altında söküp yaptığı bölgede ve koltuk kılıflarına gizlenmiş 6 bin 637 paket kaçak sigara ehle geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. 7 noktada gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir TIR, Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Kaçakçılık olaylarında uzmanlaşan polisler, TIR'ı tamirci gibi inceleyip, bazı bölümlerini söktü. TIR'dan çıkartılan koltuğun içinde ve aracın altından sökülen bölmede, 6 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 mermi bulundu. TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-02-05 10:58:19



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