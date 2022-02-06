Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

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Adana'da bir tırın taşıdığı otomobilde 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı’nda şüphe üzerine otomobil taşıyan bir tır durduruldu. Ekiplerin narkotik köpeği “Hulk” ile araçta yaptığı arama sonucu taşınan otomobilin bagajına gizlenmiş 22 paket halinde 5 kilo 244 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförü Adem T.’nin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Adem T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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