Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda çalışan kadın personele yönelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında “NarkorehberNarkoanne” eğitimi verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görev yapan uzman personel tarafından, zabıta bünyesinde çalışan kadınların, annelerin; hem kendi çocuklarını uyuşturucu bağımlılığından koruyabilmeleri için gerekli bilgiler paylaşıldı hem de toplumu uyuşturucudan koruma çalışmalarına daha etkin destek verebilmeleri amacıyla bilgi aktarıldı.

Eğitime katılan kadın çalışanlara; çeşitli uyuşturucu maddelerin tanıtımı, uyuşturucu kullanan çocuğun, gencin davranışlarında, ve fiziksel görünümünde meydana gelen değişiklikler, madde bağımlılığıyla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi ve kimlerle iletişime geçilmesi gerektiği konularında eğitim verildi.

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