Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

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Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne 2019 mağlup oldu.



Salon: Serinevler Spor Salonu

Hakemler: Kürşat Kef xx, Mesut Ateş xx

Adana Adasokağı SK: Tutku xx, Duygu xx, Melek xx, Muteber xx, Şerife 4 xxx, Buket Deliahmetoğlu xx, Sümeyye 2 xx, Buket Seven 5 xxx, Mehis xx, Nil Beren xx, Buket Haklıgör xx, Gözde 3 xx, Emine 1 xx, Sudenaz xx, Tuana 4 xxx

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK: Sıla xx, Yeşim 4 xxx, Meriç 1 xxx, Feyza Nur 4 xxx, Şilan xx, Beyza Nur xx, Gizem 7 xxx, Fatma 2 xxx, Berivan xxx, Eylül 2 xx, Lizge xxx

İlk yarı sonucu: 119 (Adasokağı lehine)

Sarı kartlar: Duygu, Şerife, Buket (Adasokağı), Gizem (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)

2 dakika cezası alanlar: Duygu, Emine (Adasokağı), Gizem, Feyza Nur, Yeşim (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)

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