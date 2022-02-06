Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne 2019 mağlup oldu.
Salon: Serinevler Spor Salonu
Hakemler: Kürşat Kef xx, Mesut Ateş xx
Adana Adasokağı SK: Tutku xx, Duygu xx, Melek xx, Muteber xx, Şerife 4 xxx, Buket Deliahmetoğlu xx, Sümeyye 2 xx, Buket Seven 5 xxx, Mehis xx, Nil Beren xx, Buket Haklıgör xx, Gözde 3 xx, Emine 1 xx, Sudenaz xx, Tuana 4 xxx
Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK: Sıla xx, Yeşim 4 xxx, Meriç 1 xxx, Feyza Nur 4 xxx, Şilan xx, Beyza Nur xx, Gizem 7 xxx, Fatma 2 xxx, Berivan xxx, Eylül 2 xx, Lizge xxx
İlk yarı sonucu: 119 (Adasokağı lehine)
Sarı kartlar: Duygu, Şerife, Buket (Adasokağı), Gizem (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)
2 dakika cezası alanlar: Duygu, Emine (Adasokağı), Gizem, Feyza Nur, Yeşim (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.