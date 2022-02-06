Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti



Can ÇELİK/ADANA, (DHA) Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray´ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ölümünün 3'üncü yıldönümünde babası Mehmet Talat Terim'in Adana´daki kabrini ziyaret etti.

Terim, 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Mehmet Talat Terim'i, ölümünün 3'üncü yıldönümünde anmak için kente geldi. İlk olarak annesi Nuriye Terim'i evinde ziyaret eden Terim, sonrasında ise yakın dostlarıyla, babasının mezarının bulunduğu Asri Mezarlığa gitti. Törene gelenlerle birlikte babası için dua okuyan Terim daha sonra mezarlıktan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mezarlıktan genel detaylar

Mehmet Talat Terim'in mezar taşı

Fatih Terim ve çevresindekilerden genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-02-06 17:03:18



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