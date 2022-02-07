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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

DHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı


ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Başkan Karalar yaptığı paylaşımda, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)-
2022-02-06 22:32:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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