Girişimci kadınlar anlatıyor İş Kadını Cemile Der: "Girişimci olurken önce kendinize güvenin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci kadınlar anlatıyor İş Kadını Cemile Der: "Girişimci olurken önce kendinize güvenin"

İHA

Girişimci kadınlar anlatıyor İş Kadını Cemile Der: "Girişimci olurken önce kendinize güvenin"

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem ve öğrencileri ile “Yerelde Kadın Girişimciler” projesine dahil olan girişimci iş kadını Cemile Der, “Girişimci olurken her kafadan bir ses çıkacak, herkes farklı yollar gösterecek ve önerilerde bulunacaklardır. Ancak, kim ne derse desin girişimci olurken önce kendinize güvenin” mesajı verdi.
Adana’da güzellik sektöründe faaliyet gösteren Cemile Der Beauty Kurucusu Güzellik Uzmanı Cemile Der, aslen Samsunlu olduğunu ve 2014 yılından beri yaşadığı Adana’da ilgi duyduğu güzellik sektöründe aldığı eğitimlerle kendini geliştirip ve ardından profesyonel bir ekip kurarak güzellik sektörüne adım attığını anlattı. Der, “Bir iş kurarken sadece kendinize güvenin. Ben bu işi seviyor muyum, mutlu olacak mıyım ve mutlu edecek miyim. Önemli olan budur” dedi.
Cemile Der, hangi meslek olursa olsun başarının işi sevmekten geçtiğine inandığını belirterek, “Hangi işi kurarsanız kurun bu önemli değil. Ben karşımdaki insanların fikirlerine saygı duyan ve önemseyen bir insanım ancak, son söz benim doğrularımdır. Bu işi kurarken çevremin değil benim doğrularımla karar verdim ve şükürler olsun ki başardım. Ama ben başarıyı bir varış noktası olarak değil, yolculuk olarak görüyorum. Geldiğiniz aşama ile hiçbir zaman yetinmeyin” tavsiyesinde bulundu.
“Hangi işi seçtiğiniz önemli değil, önemli olan işi sevmek ve bir iş değil de hobi gibi yapabilmektir” diyen Cemile Der, şöyle devam etti:
“Bir insan ayakkabı da boyasa, bir eve temizliğe de gitse ya da bir holdingin patronu da olsa işini iyi yapanın kazanmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yeter ki en iyisini yapmaya özen gösterin. Bir başka önemli husus ise bir patron her şeyi üstlenemez, yetkiler vermek ve bu yetkileri verirken kendisine uyum sağlayabilecek profesyonel bir ekip kurmak zorundadır. Ben başarının da bir ekip işi olduğunu düşünürüm. Her şeyi ben yaptım demek doğru değil. Eğer ekibiniz de sizin gibi işe dört elle sarılmış ise sonuç mutlaka başarı olacaktır.”
Der, girişimci olmaya karar verdiğinde uzun süre araştırmalar yaptığını, sektörü incelediğini, arztalep dengesini gözlemlediğini ve hepsinden önemlisi kendisini sektörde en iyi şekilde yetiştirdiğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:
“Öğrenmenin sonu yoktur. İşinizi en iyi yapıyor olsanız da teknoloji sürekli değişiyor. Sektörünüzle ilgili son teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Bir de yapılmayanı yapmaya, ilk olanı müşterilerinizle buluşturmaya özen gösterin ki farkınız görülsün. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde güzellik sektöründe neredeyse her işyeri aynı uygulamaları yapıyor ama bu uygulamaları yaparken kullanılan üründen cihazlara kadar inanılmaz farklar var.”
Der, bir marka oluşturmanın kolay olmadığını ancak, markayı sürdürülebilir kılmanın daha zor olduğunu belirterek, “Markanıza sahip çıkmak ve her zaman çıkarabildiğiniz en yüksek noktaya çıkarmak para kazanmaktan önceki hedefiniz olsun” dedi.
Cemile Der, konuşmasının sonunda güzellik sektörünün son derece özen istediğini, yaptıkları her uygulamanın sorumluluğunu üstlendiklerini, müşterilerinin iş yerlerinden gülen yüzle ayrılmalarının ise kendisini ve tüm ekibini daha iyisini yapma yönünde teşvik eden en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Aladağ Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Aladağ Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne ...
Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı
Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda madalyalar ...
Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti
Adana’da baba kıza silahlı pusu Adana’da hareket halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da baba kıza silahlı pusu Adana’da hareket ...
Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı Terim mevlitten sonra babasının kabri başında dua etti
YEREL HABERLER Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla ...
Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor ...
Sezer'den ikinci yarıyıl değerlendirmesi Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: İkinci yarıyıl öğretmen ve öğrenciler için sorunlarla başlıyor" "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentilerimizi karşılamıyor"
YEREL HABERLER Sezer'den ikinci yarıyıl ...
Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza
YEREL HABERLER Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin ...
Uygur: "İnsana benzer Toroslar"
YEREL HABERLER Uygur: "İnsana benzer Toroslar"
'Yabancı cisim tıkanıklığı, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor'
YEREL HABERLER 'Yabancı cisim tıkanıklığı, geri dönüşü olmayan ...
Adana polisinden kar lastiği mesaisi
YEREL HABERLER Adana polisinden kar lastiği mesaisi
Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Tufanbeyli’ye yeni nesil ambulans
YEREL HABERLER Tufanbeyli’ye yeni nesil ambulans
Karataş’ın üç çocuk kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER Karataş’ın üç çocuk kitabı yayınlandı
Sokak köpeklerini yaralayan pitbull yakalanarak barınağa götürüldü
YEREL HABERLER Sokak köpeklerini yaralayan pitbull yakalanarak ...
Esnaf, sokağa bırakılan pitbullu yakalayıp, polise teslim etti
YEREL HABERLER Esnaf, sokağa bırakılan pitbullu yakalayıp, polise ...
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 - Batman Belediyespor:24
YEREL HABERLER Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.