Covid-19’a karşı güçlendiren öneriler Aile Hekimi Filiz Arabacı, kış mevsiminde yükselen korona hasta sayısının virüse yakalanma riskini arttırdığını, buna karşın kapalı mekanlarda alınacak önlemlerin yanı sıra beslenmeye de dikkat edilerek kış mevsiminin sağlıklı geçirilebileceğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19’a karşı güçlendiren öneriler Aile Hekimi Filiz Arabacı, kış mevsiminde yükselen korona hasta sayısının virüse yakalanma riskini arttırdığını, buna karşın kapalı mekanlarda alınacak önlemlerin yanı sıra beslenmeye de dikkat edilerek kış mevsiminin sağlıklı geçirilebileceğini belirtti

İHA

Covid-19’a karşı güçlendiren öneriler Aile Hekimi Filiz Arabacı, kış mevsiminde yükselen korona hasta sayısının virüse yakalanma riskini arttırdığını, buna karşın kapalı mekanlarda alınacak önlemlerin yanı sıra beslenmeye de dikkat edilerek kış mevsiminin sağlıklı geçirilebileceğini belirtti

Acıbadem Adana Hastanesi Aile Hekimi Filiz Arabacı, özellikle kış mevsiminde yükselen korona hasta sayısının virüse yakalanma riskini arttırdığını, buna karşı ev ve okul gibi kapalı mekanlarda alınacak önlemlerin yanı sıra beslenmeye de dikkat edilerek kış mevsiminin sağlıklı geçirilebileceğini söyledi. Arabacı, “Maske, mesafe ve hijyen kuralına özen gösterilmesi her zamanki gibi büyük önem taşıyor” hatırlatmasında bulundu.
Covid19 virüsü ve ardından gelişen varyantlar, dünya genelinde sağlık ve yaşam alışkanlıklarını değiştirdi. Pandemiden korunmaya yönelik önlemlerin bir kısmı ise başka sağlık sorunlarını beraberinde getirdi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların uzun süre evlerde kalması fiziksel ve ruhsal açıdan olumsuz etkiler yaparken çalışanların iş ve ev yaşamı dengesinin ortadan kalkması da aile içinde ilişki dinamiklerini zorladı. Tüm bunlara karşın korona virüse karşı mücadelede önemli farkındalıklar sağlandığına dikkat çeken Dr. Filiz Arabacı, alınacak önlemlerle kış mevsiminin de sağlıklı bir şekilde geçirilebileceğini kaydediyor.

Evlerde hijyenin temeli, sık havalandırma
Alınabilecek önlemleri ve yapılması gerekenleri “mekanlar, kişisel bakım ve beslenme” olarak üç başlığa ayıran Dr. Filiz Arabacı, “Özellikle evlerimizde sık kullandığımız odaları günde iki kez havalandırmak önemli. Evinizi sık sık havalandırarak odadaki hava sirkülasyonunu ve hijyeni sağlayabilirsiniz. Ayrıca dışarıdan eve gelenlerin ellerini yıkaması unutulmaması gereken bir alışkanlık olmalı. Okullarda ve iş yerlerinde de mümkün olan en sık şekilde ortamın havalandırılmasını öneriyoruz” dedi.

Su için, meyve ve sebze tüketin
Pandeminin başından bu yana vurgulanan “maske, mesafe ve hijyen” önleminin hayat kurtardığını yineleyen Dr. Filiz Arabacı, beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıralıyor:
"Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminde azalma görülüyor. Ancak su, sağlığımız için tüm vücut sistemleri açısından hayati önemde. Bu nedenle günlük su ihtiyacı giderilmeli.
Turfanda yerine mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketilmeli.
C vitamininden zengin meyveleri yerken miktar ve tüketim saatine özen gösterilmeli. Akşam geç saatlerde tüketilen portakal gibi meyveler, asidik yapıları nedeniyle özellikle gastrit ve reflü rahatsızlıkları olanlar için sorun oluşturabiliyor.
Bu dönemde ev yapımı yoğurt ve turşu tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın tatlı ihtiyacı artabilir. Bu ihtiyacı sağlıklı karbonhidratlar olan tahinpekmez ve kuru meyveler ile karşılayabilirsiniz.
Kronik hastalıkları olanların özellikle grip ilaçlarından uzak durmaları gerekir. Grip ilaçları tansiyonu yükseltebilir, ritim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle bu tip ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktora başvurulması gerekiyor.
Astım, KOAH, diyabet ve kalp hastalıkları olan kişilerin zatürre, grip aşılarının yanı sıra Covid19 aşılarını yaptırmaları önemli. Bu aşıların hangi aralıklarla yapılacağı konusunda uzmanından bilgi alması gerekiyor.
Vitamin ve destek ürünlerinin tüketiminde ise mutlaka bir hekim görüşü alınmalı. Sağlıklı beslenen, kronik hastalığı olmayan kişilerin vitamin ve destek ürün kullanmasına gerek kalmayabilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da kaçakçılık operasyonu 240 bin kaçak makaron, 2 bin 295 kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı, sigara dolum makinası, 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu 240 bin kaçak makaron, ...
Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi Adana’da bir tırda yapılan aramada narkotik köpeği koku almasın diye kahve ve yağ konulan lastiğin içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden ...
Bu da Adanalıların kar kuyruğu Kar görebilmek için yaklaşık 100 kilometre mesafe kat ederek Karboğazı’na akın eden Adanalılar, araçları ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu Karboğazı’nda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone kamerasına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Bu da Adanalıların kar kuyruğu Kar görebilmek için ...
Girişimci kadınlar anlatıyor İş Kadını Cemile Der: "Girişimci olurken önce kendinize güvenin"
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar anlatıyor İş Kadını Cemile Der: ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ...
Aladağ Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Aladağ Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne ...
Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı
Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda madalyalar ...
Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti
Adana’da baba kıza silahlı pusu Adana’da hareket halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da baba kıza silahlı pusu Adana’da hareket ...
Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı Terim mevlitten sonra babasının kabri başında dua etti
YEREL HABERLER Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla ...
Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor ...
Sezer'den ikinci yarıyıl değerlendirmesi Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: İkinci yarıyıl öğretmen ve öğrenciler için sorunlarla başlıyor" "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentilerimizi karşılamıyor"
YEREL HABERLER Sezer'den ikinci yarıyıl ...
Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza
YEREL HABERLER Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin ...
Uygur: "İnsana benzer Toroslar"
YEREL HABERLER Uygur: "İnsana benzer Toroslar"
'Yabancı cisim tıkanıklığı, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor'
YEREL HABERLER 'Yabancı cisim tıkanıklığı, geri dönüşü olmayan ...
Adana polisinden kar lastiği mesaisi
YEREL HABERLER Adana polisinden kar lastiği mesaisi
Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Tufanbeyli’ye yeni nesil ambulans
YEREL HABERLER Tufanbeyli’ye yeni nesil ambulans

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.