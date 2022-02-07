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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR´da yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 14 paket halinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Abdülkadir Temel tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik park alanında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'da narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, aracın alt kısmındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 14 paket halinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. TIR şoförü Abdülkadir Temel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin durduğu bir motosiklette yaptığı aramada ise 560 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-02-07 10:00:16



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