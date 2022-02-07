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Medeniyetler şehri Kozan’a davet Efes’in 5 kat büyüklüğünde Anavarza antik kentine sahip, 7 kaleli Adana'nın Kozan ilçesi, tarih ve doğa turizminin yanında spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor Son olarak Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bin kişilik misafiri ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tarih doğa ve spor tutkunlarını Kozan’a davet etti

İHA

Efes'in 5 kat büyüklüğünde Anavarza antik kentine sahip, 7 kaleli Adana'nın Kozan ilçesi, tarih ve doğa turizminin yanında spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Son olarak Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bin kişilik misafiri ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tarih, doğa ve spor tutkunlarını önümüzdeki günlerde Kozan'a davet etti.

Medeniyetler şehri Kozan’a davet Efes’in 5 kat büyüklüğünde Anavarza antik kentine sahip, 7 kaleli Adana'nın Kozan ilçesi, tarih ve doğa turizminin yanında spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor Son olarak Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bin kişilik misafiri ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tarih doğa ve spor tutkunlarını Kozan’a davet etti

Efes’in 5 kat büyüklüğünde Anavarza antik kentine sahip, 7 kaleli Adana'nın Kozan ilçesi, tarih ve doğa turizminin yanında spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Son olarak Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bin kişilik misafiri ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tarih, doğa ve spor tutkunlarını önümüzdeki günlerde Kozan’a davet etti.
Başkan Özgan, Adana merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Kozan ilçesinin insanlık tarihine ışık tutan tarihi Anavarza antik kentinin, konakları ve doğası ile turizmden büyük beklenti içinde olduğunu söyledi. İlçenin ekonomik, kültürel ve turizm alanında kalkınması için tüm kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin turizmde büyüyen ilçesi olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade eden Özgan, "Son olarak ilçemizde Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Sporcularımız, federasyon yöneticilerimiz başhakemlerimiz ilçemizden mutlu gittiler. Kozan halkı ev sahipliğini en güzel şekilde yerine getirdi. Tüm kurumlarımız, valimiz ile muhteşem bir ev sahipliği yaptık" dedi.

"Misafirlerimizi tarihi konaklarımızda ağırlıyoruz"
Kozan'ın Medler, Persler, Roma, Bizans, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı sancak merkezi olan bir kent olduğunu anlatan Başkan Kazım Özgan, şöyle devam etti:
"Cumhuriyetin ilk yıllarında il merkezi görevini üstlenmiş, Adana’mızın incisi olan bir ilçe. Geçmişin izlerini ilçemizde Efes antik kentinin 5 kat büyüklüğünde ve insanlık tarihine ışık tutacak bir tarihi antik kente sahibiz. Anadolu’nun en önemli Zafer Takı Anavarza antik kentimizde bulunuyor. Kozan Kalesi, Kilikya Manastırı, Anadolu’nun en önemli Memluklardan kalma Hoşkadem Cami ulu cami sıfatında olan bir camimiz. Tarihi Mustafa Kemal Sokak, Yiğenoğlu Sokak, dizi çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi çarşımız, konaklarımız ile kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Birçok tarihi konağımızı restore ettik. Topuzlar Konağını da ilçemiz turizmine kazandırdık. 15 senedir kültürel mirası koruma mücadelemiz sürecek. Yapıcı Konağımızda Boks Federasyonu yöneticilerimizi ağırladık.”
Sadece tarih turizmi değil doğası, yöresel ürünleriyle de Kozan'ın önemli bir kent olduğunu anlatan Başkan Özgan “Dağılcak Milli Parkı, Kozan Baraj gölümüz, Bucak doğal parklarımız. Narenciyenin başkenti olan marka portakalımız, Kuytucak narı, keçi boynuzu bu topraklarda yetişmekte. İddia ediyorum Türkiye’nin en lezzetli portakalı ve narı bölgemizde yetişiyor. Kadınlarımızın üretimini destekliyor markalaşan ürünlerimizi kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunarak yöresel ürün pazarında ülkemize e ticaret ile yurdun dört bir yanına ulaşıyoruz. Ve buradan tüm Türkiye’ye seslenmek istiyoruz 'Gel gör Kozanı' diyoruz ve 'Kozan’a gel ciğerimi ye' diyerek tüm doğa, tarih, spor tutkunlarını ilçemize davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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