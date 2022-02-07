Seyhan'ın atık yönetim modeline "Sıfır Atık Belgesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ndeki 16 kriteri karşılayan Seyhan Belediyesi, “Sıfır Atık Belgesi” aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ndeki 16 kriteri karşılayan atık yönetim modeliyle Seyhan Belediyesi, Adana’da ve bölgede ilk kez bir belediyenin tüm sorumluluk alanını kapsayan “Sıfır Atık Belgesi” ile tescillendi.

Seyhan Belediyesi, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda belediye hizmet binalarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak ilk Sıfır Atık Belgesi'ni almıştı.

‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin Seyhan genelindeki tüm atıkları kapsayacak hale getirilmesi yönündeki çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçiren Seyhan Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğindeki 16 kriteri yerine getirerek, ilçe genelini kapsayan “Sıfır Atık Yönetim Belgesi”nide almaya hak kazandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Tiğrek ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zeki Bozkurt, Seyhan Belediyesi’nin çevre ve doğa duyarlılığını belgeleyen “Sıfır Atık Yönetim Belgesi”ni Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a takdim etti. Üretimin ve kaynakları verimli kullanmanın zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Akay, “Dünyanın nüfusu hızla artarken, tüketim de aynı oranda artıyor. Ancak kaynaklar hem çok kısıtlı hem de doğal kaynakların hızla tüketilmesi iklim değişikliği gibi ciddi küresel sorunlara neden oluyor. Doğal kaynakları mümkün olduğu kadar az kullanmak, kullanılan kaynakları yeniden ekonomiye kazandıracak yöntemlere yönelmek ve karbon emisyonuna neden olan unsurları azaltmak zorundayız. Seyhan’da tüm atıkları kaynağında ayrıştırıp, dönüştürerek yeniden kullanılabilmenin yollarını arıyoruz. Adana’da ve bölgemizde ilk kez Seyhan Belediyesi’nin aldığı bu belgenin diğer kurumlara da örnek olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Hayata geçirilen uygulamalar

Çevre Koruma Müdürlüğünce 2020 yılında gerçekleştirilen “Sıfır Atık” paneliyle başlayan süreçte; Sıfır Atık Yönetim Sisteminin (SABS) takibi, sistemin iyileştirilmesi, sisteme atıkların girilmesi gibi iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla bir çevre mühendisi görevlendirildi.

Toplam 14 atık grubunu kapsayan atıkların tek bir noktada toplanması için Yeşiloba Mahallesinde Adana’nın ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi tamamlanarak hizmete açıldı.

Konutların yoğun olduğu bölgelerden başlamak üzere ilçenin belirli yerlerine ilk etapta 10 adet Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.

Sıfır atık yönetim sistemine geçiş için yapılan çalışmalar sonucunda Seyhan’da atıkların toplanması içinher bölgede bulunan mahalle bilgisi, toplama aralığı, araç ve personel sayısı gibi bilgiler dikkate alınarak ilçedeki 96 mahalle 18 bölgeye ayrılarak atık yönetimi planı hazırlandı.

Konutlarla ile ilgili belirlenen pilot bölgedeki sitelere ikili toplama sistemi kapsamında geri kazanılabilir atıklar için toplama kafesleri dağıtıldı. Seyhan Belediyesi tarafından geliştirilen mobil uygulama ile hanelerde biriken atıkların alımı randevu sistemi ile gerçekleştirilmeye başlandı.

Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde belirtilen tehlikeli atık sınıfındaki atıklardan kurum faaliyetleri sonucu çıkan atıklar, çevre lisanslı bertaraf/geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yönetimi sağlandı.

İlçe genelinde 200 noktaya tekstil atık kumbarası yerleştirildi.2020 Kasım2021 Aralık dönemi itibariyle toplam 250 ton tekstil atığı toplandı.

Belirli noktalara ve nüfus yoğunluğuna göre cam kumbaraları yerleştirilerek cam atıklar toplanmaya başlandı.

Adana Eczacı Odası ile beraber belirlenen toplam 80 noktaya ağzı kilitli Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası yerleştirildi. Haziran 2021’den bugüne dek toplam 1.629 kg evsel atık ilaç toplandı.

Parklar, bahçeler, pazar yerleri ve gıda üretimi yapan işyerlerinden kaynaklanan atıkların yönetimi için açık alanda yığın yöntemiyle faaliyet gösteren kompost üretim tesisi kuruldu. Bu tesis ile atığın kaynağında toplanarak atık işleme tesislerine daha az atığın gönderimi sağlandı.

Belediye Meclisi onayı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği oluşturularak, yönetmelik kapsamında müdürlüğe bağlı olarak “Atık Yönetim Birimi” kuruldu.

Sıfır atık konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla aralarında öğrenciler, veliler, belediye çalışanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşların olduğu 1.912 kişiye eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi kapsamında 1. sınıf atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezleri, sahaya veya binalara yerleştirilen ekipmanların, sıfır atık bilinci kapsamında verilen eğitimlerin ve toplanan atık verilerinin düzenli olarak Sıfır Atık Bilgi Sistemine girişleri yapıldı.

Seyhan genelinde sıfır atık yönetim sisteminin sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi ve atık toplayıcılarının izlenebilirliği amacıyla Seyhan Kent Konseyinin gündemine alınması sağlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Adana genelinde bulunan ilçe belediyelerinin de görüşü ve ilçe sıfır atık yönetim planlarından faydalanılarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından hazırlanan İl Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

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