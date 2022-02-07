Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig’in 25. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. Başkan Murat Sancak, yoğun talep nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan Adana DemirsporBeşiktaş karşılaşmasının biletleri, yarın (8 Şubat Salı) saat 09.40'da satışa sunulacak. Başkan Murat Sancak, yoğun talep nedeniyle bu karşılaşmanın biletlerinde indirime gidildiğini ve aradaki fiyat farkını kendisinin karşılayacağını sosyal medya hesabından açıkladı. 33 bin kapasiteli stadın tamamının dolması bekleniyor.
Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada bilet fiyatları şöyle:
Batı tribün üst tüm bloklar 40 TL
Maraton tribünü üst tüm bloklar: 40 TL
Kale arkası üst tüm bloklar: 30 TL
Kale arkası alt tüm bloklar: 20 TL
Batı tribün alt 103104 bloklar: 371 TL
Batı tribün alt 102105 bloklar: 184 TL
Batı tribün alt 101106 bloklar: 109 TL
Maraton tribün alt 118 blok: 413 TL
Maraton tribün alt 117119 blok: 334 TL
Maraton tribün alt 116120 blok: 184 TL
Maraton tribün alt 115121 blok: 146 TL
Maraton tribün alt 114122 blok: 109 TL
GüneyKuzey balkon: 300 TL
Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara yalnızca gişeden alımlarda bilet fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.