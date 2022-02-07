Azeri şair Adana’da vefat etti

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Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Teşkilat Kurulu Üyesi, Dünya Avşarlar Birliği Azerbaycan Temsilcisi, ŞairYayıncı Şöhlat Efşar, bir organizasyona katılmak üzere geldiği Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şöhlat Efşar, 29 Ocak'ta Dünya Avşar Birliği'nin 6. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Adana’ya geldi. Yaklaşık 5 gün önce Adana’da kalp krizi geçiren Efşar, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Efşar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şöhlat Efşar’ın cenazesi Azerbaycan’a gönderildi.

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