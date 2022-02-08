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Düz kontak yapılan otomobille motosiklet çalan 3 kişi, takip sonucu yakalandı

DHA

Düz kontak yapılan otomobille motosiklet çalan 3 kişi, takip sonucu yakalandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da düz kontak yapılarak çalıştırılan otomobil ile çaldıkları motosikleti aracaya yükleyen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Ön plakası sökülen, arka plakası ise kırmızı bez ile kapatılan otomobilin çalıntı olup, olmadığı araştırılıyor.
Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçezinde ön plakası sökülmüş, arka plakası ise kırmızı bir bez ile gizlenen otomobilde sağ arka kapısı açı şekilde motosiklet taşındığını görenler, durumu polise bildirdi. Otomobilin gidiş güzergahlarında önlem alan devriye ekipleri, aracı Döşeme Mahallesi Valilik yakınlarında tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALANDILAR
Polisin takibi sırasında çıkmaz sokağa giren otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 arkadaşı yakalandı. Otomobille taşınan motosikletin yapılan kontrolünde çalıntı olduğunu belirleyen polis, isimleri öğrenilemeyen sürücü ve iki arkadaşını gözaltına aldı.
DÜZ KONTAK YAPMIŞLAR
Otomobilin düz kontak yapılarak çalıştırıldığını belirleyen polis, otomobilin de çalıntı olup olmadığının araştırılması için motosikletle berebar emniyete çektirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-02-08 01:48:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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