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Kadınlara kaynak ustası eğitimi AOSB, ÇÜ ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde proje başlatıldı

İHA

Kadınlara kaynak ustası eğitimi AOSB, ÇÜ ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde proje başlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller kapsamında, kadınlara “Kaynak Ustası” eğitimi düzenlendi. Kadınlara istihdam sağlanmasının amaçlandığı “Kaynak Simülatörü Eğitimleri”, ÇÜ AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Atölyesinde Yüksekokul öğretim elemanları tarafından verilecek.
YÖK Eğitim Desteği ile desteklenen Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, kadın istihdamını artırmak için verilecek eğitimlerin ilk aşaması Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Şemsi Dayı, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ÇÜ AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan’ın katıldığı törenle başladı.
Eğitimin açılışında konuşan Ç.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, protokol kapsamında gerçekleşecek eğitim hakkında bilgi verdi. Bir ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi için olumlu ayrımcılık yapılarak her konuda kadınların desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:
“Kadınların eğitim düzeyi artırıldığında gelecek nesillerin de daha eğitimli olacağını göz önüne almak gerekir. Meslek sahibi kadınların özgüvenlerinin daha yüksek olacağı, bulunduğu ortamda daha güçlü bir pozisyonu tutacağı, aile ve toplumsal yapının güçlenmesine çok önemli bir katkı sunacağı tartışma götürmez bir gerçektir. Toplumda her iş kolunda kadınların var olduğu bilinciyle, verilecek olan “Kaynak Eğitimi” ile iş hayatında kadınların da var olduğunu “şimdi olduğu gibi” güçlü bir şekilde vurgulamalıyız. Bu eğitimin sonunda “Kaynak Ustası” olan kadınların sanayide istihdamının sağlanması ile üniversitesanayi iş birliğinin güçlenmesi de sağlanmış olacaktır. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında paydaş olan Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinden dolayı çok teşekkür ederim.”

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar önemli"
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdür Yarımcısı Şemsi Dayı, konuşmasında; kalkınmanın temel amacının insanlara uzun, sağlıklı ve rahat bir yaşam sağlayabilmek olduğunu belirterek, kalkınmayı desteklemek için kadınların güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların son yıllarda giderek önem kazandığını bildiren Dayı, “İstihdama katılım, kadının kendi ayakları üstünde durmasının ve kendisine güven duymasının da önemli önkoşullarından biridir. Bu kapsamdaki çalışmamıza emek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“Kadınlarımızın işgücüne katılımını destekliyoruz"
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da, kadınların işgücüne katılımının önemine vurgu yaparak, AOSB olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini bildirdi. Sektörel bazda karma bir yapıya sahip olmakla birlikte tekstil ağırlıklı olan bölgede, kadın çalışanların oranının toplam çalışan sayısının yüzde 23’ünü oluşturduğunu kaydeden Akpınar, “Amacımız bu oranı daha yüksek noktaya taşımaktır. AOSB Başkanlığımızın öncülüğünde 2016 yılında kurulan Kadın Sanayiciler Platformumuz da bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda üç kurum el ele vererek hayata geçirdiğimiz bu proje ile projeye dâhil edilen kadınlarımız, OSB’mizde bulunan Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzda bilgisayar tabanlı eğitim sistemi ile pratik yapma imkânı bulacaklar ve kendilerine iş olanaklarının kapılarını aralayacaklardır. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Güçlü kadın profilleri artırılmalı"
Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan ise kadınlara yönelik kaynak eğitimi projesi hakkında detaylı bilgilendirme yapıp, proje fikrinin ortaya çıkış öyküsünden söz etti. Bu proje ile özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceğini, ailesine katkı sağlayabileceğini ve en önemlisi çevresine rol model olabileceğini belirten Prof. Dr. Bozdoğan, toplumda eğitimli ve güçlü kadın profillerinin artırılmasıyla gelecek nesillerin daha sağlıklı ve özgüvenli olmalarının sağlanabileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından Kaynak Simülatörü Eğitimlerine başlandı. Eğitimler 5 gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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