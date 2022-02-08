Bagajdaki çantadan 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilin bagajında, sırt çantası içinde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Şeyhmus Sezer (45), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı´nda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, bagajdaki sırt çantasının içine gizlenen 1 kilo 320 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Şeyhmus Sezer de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-02-08 10:16:12



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