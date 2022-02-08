Damjan Djokovic, Adana Demirspor'da

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor kulübü, Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a gönderildiğini açıkladı.

Hırvat futbolcu, 2 sezondur forma giydiği Çaykur Rizespor'da 41 resmi müsabakada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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