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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amadou Ciss Adanaspor'da

İHA

Amadou Ciss Adanaspor'da

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amadou Ciss'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da transferin son saatlerinde transfer açıklaması geldi. Kulüp sosyal medyasından yapılan açıklamada konuyla ilgili "Başkan Vekilimiz Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Fransa Lig 2 ekibi Amiens SC takımında forma giyen Senegalli 22 yaşındaki Amadou Ciss kendisini TuruncuBeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübümüz, santrafor ve kanat oyuncusu Amadou Cİss ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar anlaşmıştır" denildi.

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