Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA) Adana Demirspor, Hırvat futbolcu Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka, Greuther Fürt ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli Hırvat futbolcu Damjan Djokovic ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-02-08 23:50:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.