Adana Demirspor, Remy'i renklerine bağladı

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ADANA,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Loic Remy'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce Nice, Marsilya, Chelsea, Newcastle United, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli futbolcu Loic Remy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-02-09 08:54:32



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