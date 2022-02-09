TOBB Türkiye 100'de 3 Adana firması

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Adana'dan 3 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi.

En hızlı büyüyen 100 şirketin içinde yazılımbilişim sektöründen 19 firma yer aldı. Bu sektörü 11 şirket ile makine ekipman imalatı izledi.

20172019 ciro artışına göre belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Adanalı firmalar, Göktekin Enerji A.Ş. 10., Adanus Plastik Ambalaj Ltd. Şti. 32., Özalpsan Makina Tarım İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 39. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.