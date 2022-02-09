Polisten okul önlerinde sıkı önlem

Adana polisi çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması kapsamında okul önlerinde denetim yapıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Terör ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. Adana genelindeki okul önlerde sıkı denetimler başlatan polis çocuk ve gençlerin korunmasını yönelik bütün önlemleri alıyor.
Öğrencilerin özellikle uyuşturucudan uzak tutulması ve okul dışından gelen şahıslarla irtibat kurmaması için polis okul saatleri içinde sürekli okul etrafında önlem alıyor.
Polis okul etrafında şüpheli gördüğü şahısları da sorguluyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.