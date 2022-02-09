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Tartıştığı kişiyi vuran uzman çavuş tutuklandı Adana’da tartıştığı şahsı vurup ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı

İHA

Adana'da bir kişiyi vurup ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

Tartıştığı kişiyi vuran uzman çavuş tutuklandı Adana’da tartıştığı şahsı vurup ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı

Adana’da bir kişiyi vurup ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesinde 7 Şubat’ta meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Ogün K. (24) mahalledeki bir apartmanın 8. katına çıktı. Uzman çavuş burada tartıştığı Özkan Bolat’ı (35) kasığından vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı ise kanlar içinde 3. kata kadar sürünerek merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada durumu fark eden apartman sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de zanlıyı yalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede Sarıçam ilçesinde yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Bu arada, Özkan Bolat’ın ise otomobilinin apartmanın önünde kaldığı, iki tarafında olayın meydana geldiği apartmanda ikamet etmediği öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada yaralı şahsın eşi Y.B.’nin (25) olayın meydana geldiği apartmanda olduğunu belirledi. Polis Y.B.’nin de ifadesine başvurdu. Y.B. iddia edildiği gibi uzman çavuş ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Uzman çavuşun ise ifadesinde Y.B. ile arasında bir ilişki olmadığını Özkan Bolat’ın durumu yanlış anladığını bu nedenle tartışma çıktığını ve onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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