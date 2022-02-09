Seyhan Belediyesi zerdeçal üretiyor Geçen yıl nisan ayında sera altında toprakla buluşturulan zerdeçaldan dönüm başına yaklaşık 1 ton ürün elde edildi

Seyhan Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğünce gerçekleştirilen alternatif ürün üretim çalışmaları kapsamında ekilen zerdeçaldan yüksek verim elde edildi.

Çukurova’da, hem çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunları aşmalarına yardımcı olmak, hem de kent ekonomisine katkıda bulunmak için alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda ARGE çalışmaları yapan Seyhan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin ardından şifa kaynağı olarak adlandırılan “zerdeçal” üretimine başladı.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında sera altında toprakla buluşturan zerdeçalların hasadı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Zerdeçal üretiminde oldukça verimli sonuçlar elde edildi. Tropikal bir bitki olan ve daha çok güney Asya ülkelerinde üretilen zerdeçal, Çukurova’nın bereketli topraklarıyla uyum sağladı. Seyhan Belediyesi arazilerinde ekilen zerdeçaldan dönüm başına yaklaşık bir ton ürün elde edildi.



Alternatif ürün konusunda çiftçilere yol gösterici olacak

Ülkede ve dünyada yaşanan sorunların ancak üretimle aşılabileceğini vurgulayan Başkan Akay, dünyanın en verimli üç ovasından biri olarak kabul edilen Çukurova’da gerçekleştirilen tarımsal üretimin, çiftçinin de vatandaşın da yüzünü güldüremediğini söyledi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçilerin üretimden uzaklaşmasının ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Başkan Akay, “Seyhan Belediyesi olarak üretimi desteklemeye çalışıyoruz. Tarımsal üretim, bereketle anılan Adana’mızın en önemli gücü ve değeri. Sahip olduğumuz bu değeri koruyup, doğru kullanabilmek için Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, çiftçilerimizin önünü açacak, alternatif üretim konusunda yol göstericilik yapacak araştırma çalışmalarını hayata geçiriyor. Zerdeçal üretimi de bu çalışmalardan biri” dedi.



Çukurova’da yetiştirilebilecek ürün

Zerdeçalın katma değeri çok yüksek bir bitki olduğunun altını çizen Başkan Akay, zerdeçalın insan sağlığı için en yararlı bitkilerden biri olarak kabul edildiğini aktardı. Akay, “İltihap giderici, sindirim sisteminizi koruyucu, kansere karşı koruyucu, depresyonun etkisini azaltıcı, ağrı kesici, alzheimer riskini azaltıcı özellikleri olduğu bilinen zerdeçalın Çukurova’da yetiştirilebileceğini ve yüksek verim elde edilebileceğini gördük. Sera altında gerçekleştirdiğimiz denemelerde hiç zirai ilaç kullanılmadan oldukça yüksek verim elde ettik. Çiftçilerimizin katma değeri yüksek alternatif ürünleri üretmeleri konusunda öncülük yaparak, hem üreticinin kazanmasını sağlamak hem de bereketli topraklarda üretimin sürekliliğini sağlamak” diye konuştu.

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