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Onların okulu hastane Yatak başında eğitim gören çocuklar, sınıflarına dönecekleri günü bekliyor Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz: “Hem motivasyon hem de eğitimlerine katkı oluyor”

İHA

Onların okulu hastane Yatak başında eğitim gören çocuklar, sınıflarına dönecekleri günü bekliyor Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz: “Hem motivasyon hem de eğitimlerine katkı oluyor”

Adana’da hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, yataklarında veya hastane okulunda eğitim görüyor.
Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bazı çocuklar hastanede tedavi görmek zorunda oldukları için okula gidemiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ise tedavi gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri, TOKİ Köprülü İlkokuluna bağlı olarak açılan hastane sınıfında eğitim görüyor.
Uzun süreli tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar yataklarında veya hastane okulunda eğitimlerine devam ediyor.

“Sanki hiç hastanede yatmıyorlarmış gibi”
Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, hastane sınıfı ve yatak başında verilen dersler hakkında bilgi verdi. Gündüz, “Okul çağındaki çocuklarımız zaman zaman uzun süre hastanede yatmak zorunda kalıyorlar. Bu süre içerisinde eğitimlerinden geri kalmamaları için burada derslerine devam edebiliyorlar. Bunu toplu olarak da yapabiliyorlar ama yatak başında da devam edebiliyorlar. Sanki hiç hastanede yatmıyorlarmış gibi eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu da miniklerimize hem bir motivasyon hem de eğitimlerine katkı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Çocukların eğitim açığını kapatıyoruz”
Öğretmen Gül Akbulut ise çocukların eğitim açığını kapatmak için çabaladıklarını belirterek, “Burada uzun kronik rahatsızlığı olan çocuklar tedavi görürken eğitimlerinden uzak kalıyorlar. Burada her gruptan, her seviyeden çocuk var. Biz bütün çocukların eğitimlerine devam ediyoruz. Sınıf ortamında ve yatak başı eğitimlerimiz var. Bu şekilde bütün çocukların eğitim açığını kapatıyoruz” dedi.
Beyaz kan düşüklüğü sebebiyle hastanede tedavi gören ve yatak başı eğitim alan Mustafa Can Küçük (7) de eğitiminden geri kalmadığını için mutlu olduğunu, bir an önce okuluna dönmek istediğini söyledi.
Oğlu Çınar yatak başında ders alan anne Elif Şahin, “Oğlum 1 haftadır burada ve okuldan geri kalmadı. Çok memnunum. İnşallah oğlum biran önce düzelir kendi okulunda, sınıfında derslerini görür” diye konuştu.

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