Adana Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Hüseyin Sözlü döneminde açılan gençlik merkezlerinin Zeydan karalar döneminde kapatıldığını, aradan geçen 3 yıl sonunda yeniden açılmasını “Bu ne yaman çelişkidir anlamak gerçekten mümkün değil” sözleriyle eleştirdi.

Gülaçtı, mecliste yaptığı gündem dışı konuşmada, “Sayın Karalar ve yönetiminin yönetimsel çelişkilerine dair net bir örnek. Hatırlayınız Karalar yönetimi Mart 2019’da görevi devraldıktan hemen sonra Adanamızın dört bir yanında gençlerimize ücretsiz şekilde hizmet veren ve sadece son yıl 36 bin ön başvuru alan ve yine sadece son yıl 11 bin öğrencimize hizmet veren ve dershane, özel ders ücreti ödeyemeyen dar gelirli aileler için büyük bir fırsat olan Gençlik Merkezleri’ni zarar ediyor gerekçesi ile kapatmıştı” hatırlatmasını yaptı.

“Biz o tarihte çıktık ve gençlerimize yapılan böyle önemli bir hizmetten, yüzlerce dar gelirli ailenin büyük bir sorununu çözen bu merkezlerin kapatılmaması gerektiğini, buradan kar beklenmesinin söz konusu dahi olmadığını yüksek sesle ifade ettik” diyen Gülaçtı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak ne yazık ki yönetim geri adım atmadı ve bu Gençlik Merkezleri’ni kapattı. Burada çalışan yüzlerce öğretmen kardeşimizi de işlerinden etti, kapının önüne koydu. Peki yaklaşık 3 yıl sonra şimdi Karalar ve yönetimi ne yapıyor? Yeniden Gençlik Merkezleri açacağına dair reklamlar yayınlıyor, hazırlıklar yapıyor. Hatta Karataş’ta ve Çakmak Caddesi’nde iki adet Gençlik Merkezi’nin de hazır olduğunu ve sayının çoğalacağını ifade ediyorlar. Bu ne yaman çelişkidir anlamak gerçekten mümkün değil! O dönem kapatılan 17 merkezin kurulu düzeni yok ediliyor, mobilyaları, donanımları, elektronik eşyaları akıbeti belli olmayan bir şekilde kaldırılıyor, 3 yıl sonra yeniden yüz binlerce lira bütçeler harcanarak sil baştan Gençlik Merkezleri açılıyor. Şimdi çıkıp o dönem sadece LGS ve YGS hizmeti veriliyordu şimdi içerisinde meslek edindirme kursları da olacak gibi bir savunma yapabilirler. Ama böyle bir savunma konuyu özrümüz kabahatimizden büyüktür noktasına getirir. Zira o merkezler geliştirilebilir, yeni eğitim kalemleri eklenebilir ve aynı anda da bu meslek kursları hariç şu ana kadar asgari 30 bin genç kardeşimiz buralardan faydalanarak destek eğitimlerini almaya devam edebilirdi. Şimdi soralım biz bu durumun neresinden tutalım da elimizde kalmasın. Kaybolan 3 yıla mı yanalım, işinden edilen yüzlerce öğretmen kardeşimizin düşürüldüğü durumu mu konuşalım, hazır düzenin dağıtılıp yüz binlerce lira yeni maliyetle, milletimizin parası kullanılarak sil baştan düzen kurma çalışmasını mı eleştirelim? Yazık ediyorsunuz Adanamıza.”

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Madem 3 yıl sonra bu hatadan dönecektiniz zamanında planlamanızı neden doğru yapmadınız da hem gençlerimizin, dar gelirli ailelerimizin ücretsiz aldıkları bu hizmeti yok ettiniz? Yoksa tek derdiniz siyasi saiklerle burada bulunan öğretmen kardeşlerimizi kapının önüne koymak ve bir süre sonra da yeniden kurarak birilerine yeni rant kalemleri oluşturmak mıydı? Umarım milletimiz adına tatmin edici cevaplar alırız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.