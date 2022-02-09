Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 - Vakıfbank: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda Adana'da oynanan maçta Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Vakıfbank'ı 30 mağlup etti.
Daha önce oynanması gereken fakat Vakıfbank'taki Covid19 vakaları nedeniyle ertelenen maçta seyircilerin desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, ilk sette fazla zorlanmadı. İlk seti 2510 kazanan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, 2. seti de rakibi karşısında 8 sayılık farkla 2517 kazandı. Ev sahibi ekip son sette de rakibine fazla sayı vermeden seti 2513 kazanmasını bildi. Maçı 4. sete bırakmayan Çukurova Belediyespor cumartesi günü yine Adana'da Kayseri OSB Teknik ile oynayacak.
Salon: Adnan Menderes
Çukurova Beladiyesi SK: Sude, Ezgi, Aslı, Deniz Berrak, Mlinar, Maria, Dilara, Deniz Dulger, Elif Nur, Gizem, Buse, Nursevi
Vakıfbank SK: Yasemin, Deniz, Selin, Melisa, Berka, İrem, Pınar, Defne, Elif, Selin, Tuanna, Nisan, Aysu, Lisa
Setler: (2510) (25 17) ( 2513)
Süreler: (20 dk) (23 dk) (22 dk)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.